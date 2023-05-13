Диетолог назвала самые вредные соки

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Свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она отметила, что соки из разных фруктов люди воспринимают по-разному, передаёт iz.ru.

– Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определённым ягодам и фруктам, — предупредила специалист.

Диетолог добавила, что самыми сладкими и наиболее вредными считаются банановый и виноградный соки. В цитрусовых соках содержится много фруктовых кислот, и они могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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