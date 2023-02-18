Диетолог назвала самые вредные продукты после 60 лет

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Российский врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева дала рекомендации по рациону пожилых людей.

Специалист посоветовала ограничить в рационе жиры животного происхождения, в частности бараний и свиной, то есть насыщенные жиры, которые хуже перевариваются.

Такие продукты нельзя назвать запрещёнными, потому что в них тоже есть определённые позитивные моменты. Но с ними нужно быть аккуратными людям старшего возраста, — объяснила диетолог.

По словам Аплетаевой, заменить баранину и свинину можно рыбой, курицей или индейкой.

Кроме того, врач призвала пожилых людей минимизировать употребление сладостей. Врач объяснила, что из-за употребления сладкого повышается уровень глюкозы в крови, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Она добавила, что сахар можно получать из фруктов, в которых также содержатся пищевые волокна и витамины, пишет iz.ru.

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