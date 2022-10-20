Диетолог назвала самые вредные конфеты

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Конфеты, содержащие большое количество сахара, ароматизаторов и красителей, считаются самыми вредными для здоровья человека. Об этом рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

– Самые вредные конфеты – которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе, — заявила эксперт, пишет ura.news.

Как отметила специалист, сегодня существуют конфеты, которые не содержат сахар.

– В настоящее время представлены конфеты и сладости без добавления сахара, например, на стевии, а также на основе ягод и фруктов. Также шоколад рекомендуется выбирать с содержанием какао не менее 50-60%, желательно с натуральным маслом какао, а не заменители, — заключила она.

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