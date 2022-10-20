Диетолог назвала самые вредные конфеты

Диетолог назвала самые вредные конфеты

Конфеты, содержащие большое количество сахара, ароматизаторов и красителей, считаются самыми вредными для здоровья человека. Об этом рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

– Самые вредные конфеты – которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе, — заявила эксперт, пишет ura.news.

Как отметила специалист, сегодня существуют конфеты, которые не содержат сахар.

– В настоящее время представлены конфеты и сладости без добавления сахара, например, на стевии, а также на основе ягод и фруктов. Также шоколад рекомендуется выбирать с содержанием какао не менее 50-60%, желательно с натуральным маслом какао, а не заменители, — заключила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md