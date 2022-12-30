Диетолог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Диетолог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Салаты с майонезом – вредные блюда на новогоднем столе, заявила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она призвала заменять его сметаной, йогуртом, оливковым маслом или лимонным соком.

Также одним из наиболее опасных традиционных новогодних блюд считаются шпроты, обратила внимание специалист.

– Там могут содержаться различные концентраты, которые увеличивают её (рыбы – прим. ред.) срок годности, различные Е-добавки, эмульгаторы, – рассказала Писарева.

Ещё одним вредным продуктом она назвала полуфабрикаты – по причине малого содержания в них полезных веществ, пишет rg.ru.

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