Диетолог назвала самые калорийные фрукты

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Виноград и банан являются самыми калорийными фруктами, поэтому лучше ими не злоупотреблять. Об этом рассказала российский врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Калорийность фруктов определяется количеством сахара в их составе. Наиболее калорийными являются, безусловно, виноград и банан, поскольку в них содержится много сахара, – отметила эксперт.

Фрукты с высоким гликемическим индексом поднимают сахар в крови, заставляют напряжённо вырабатывать инсулин поджелудочную железу. При наличии уже имеющихся метаболических проблем это будет дополнительная нагрузка и ухудшение имеющихся заболеваний.

Врач не рекомендует употреблять на регулярной основе виноград и бананы людям с избыточной массой тела и тем, кто склонен к полноте. Также не следует увлекаться подобными фруктами при метаболических нарушениях, инсулинорезистентности и сахарном диабете, пишет m24.ru.

Пробовать их можно, но переедать точно не стоит. Лучше отдать предпочтение другим фруктам, в которых меньше сахара, – говорит диетолог.

Людям, у которых нет проблем со здоровьем, она также не советует злоупотреблять бананами и виноградом. В идеале питание должно быть разнообразным. Чем больше в нём будет различных фруктов, тем лучше, заключила эксперт.

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