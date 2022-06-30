Диетолог назвала растения, помогающие бороться со стрессом

Диетолог назвала растения, помогающие бороться со стрессом

Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог из РФ Римма Мойсенко.

– Одуванчики, крапива и щавель – из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зелёных композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов, — заявила Мойсенко.

Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы, пишет ura.news.

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