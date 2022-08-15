Диетолог назвала продукты, снижающие иммунитет

Диетолог назвала продукты, снижающие иммунитет

Российский врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова назвала ослабляющие иммунитет продукты.

По её словам, злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы.

– Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету, — сказала она.

Специалист добавила, что люди с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения. Она порекомендовала «выкинуть» сладости из продуктовой корзины в период, когда растёт число заражений коронавирусной инфекцией.

Кроме того, снижению активности иммунных клеток способствует и употребление алкоголя, отметила Игнатикова.

– Считается, что 50 граммов водки дезинфицируют всё внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму, — подчеркнула она, пишет lenta.ru.

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