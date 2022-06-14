Диетолог назвала продукты, полезные для работы мозга

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Российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о продуктах и напитках, полезных для работы мозга.

Самое главное — пить воду, отметила врач, так как её дефицит может привести к обезвоживанию, сгущению крови, повышению уровня токсических веществ в организме. Для мозга будут полезны травяные чаи, а также боярышник или имбирный настой. Кроме того, врач напомнила о пользе кофе, пишет gazeta.ru.

– Кофеин активизирует работу мозга, повышает концентрацию. Кофе препятствует развитию болезни Альцгеймера, — пояснила она.

Также, по словам врача, необходимо употреблять рыбу: омега-3 и омега-6 необходимы мозгу.

– Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль, — рассказала диетолог.

По её словам, ягоды, особенно тёмные, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга, а фрукты содержат антиоксиданты. Не стоит игнорировать и углеводы — они дают организму энергию и помогают синтезу серотонина. В качестве примера «хороших» углеводов врач назвала цельнозерновые продукты и бобовые.

Для слаженной работы мозга также важны овощи и зелень — в них содержатся вещества, замедляющие гибель клеток.

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