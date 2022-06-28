Диетолог назвала продукты, которые опасно греть в микроволновке

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Диетолог из РФ, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что вещества, которые содержатся в свекле, редисе, сельдерее, после разогрева в микроволновке могут повреждать нервную систему, почки, вызывать отравление и гибель плода при беременности.

– Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода. Такие продукты не только в микроволновке не стоит разогревать, но и оставлять на солнце, — рассказала эксперт.

Она добавила, что ферментированные продукты могут терять полезные свойства. Например, нагрев квашеной капусты, мочёных яблок, кисломолочных продуктов уничтожит полезные бактерии, а продукты потеряют свои свойства. А крахмалистые продукты меняют свою структуру и их сложнее переваривать, пишет gazeta.ru.

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