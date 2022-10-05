Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать

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Многие хозяйки замораживают на зиму сезонные ягоды, фрукты и овощи. Однако далеко не все продукты можно хранить при минусовой температуре, предупредила доктор медицинских наук, российский врач-диетолог Марият Мухина.

В морозильнике состав некоторых продуктов питания меняется, отметила она. В частности, зелень перестаёт быть источником витаминов и антиоксидантов.

– Не рекомендовано замораживать зелень и травы — в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остаётся только клетчатка, — сказала Мухина.

Заморозка с последующей разморозкой могут негативно влиять на пищевую ценность овощей, содержащих много воды, продолжила она.

– Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, — пояснила врач.

Белковые продукты тоже могут менять свои свойства при отрицательной температуре, уверена диетолог.

– При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки, — привела пример Мухина.

По её словам, холод снижает активность полиненасыщенных жирных кислот.

– Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной, — уточнила эксперт.

Среди продуктов, которые не стоит подвергать заморозке, диетолог назвала также сыр и бананы, пишет ria.ru.

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