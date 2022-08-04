Диетолог назвала полезные продукты для перекуса на работе

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Творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты считаются самыми полезными продуктами для перекуса на работе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог из РФ Нурия Дианова.

– Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, полезные продукты для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Это, например, 5%-ный творог. Норма для женщин – от 50 до 70 граммов, то есть подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 граммов. Кусочки сыра: женщинам желательно 20-30 граммов, а мужчинам — до 50 граммов, — рассказала диетолог.

Но существуют продукты, которые не требуют температурного воздействия для сохранения полезных свойств, заявила специалист, пишет ura.news.

– Любые ваши любимые орехи. Арахис сюда не входит, так как это бобовые и от них может болеть желудок. Есть норма потребления и желательно её придерживаться, то есть не горсть, а в штуках. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие. Сегодня брать одно, завтра — другое, в третий день — третий вид ореха, — отметила врач.

Также человек может использовать ореховую пасту урбеч, уточнила она.

– Второй составляющей должна быть клетчатка. Здесь варианты зависят от ваших пристрастий и возможностей. Это могут быть свежие фрукты и овощи. Вы можете взять просто огурец с помидором. Можете порезать на салат либо так съесть, причём с любым из этих вариантов, то есть с сыром, творогом, орехом. Они все универсальные и сочетаются между собой. Даже овощной салат с ореховой пастой сочетается, — добавила она.

По словам диетолога, в качестве напитка для перекуса подойдёт чай, но при соблюдении необходимых объёмов.

– Чашка чая или кофе. Обязательная какая-нибудь жидкая компонента до 200 миллилитров. Никаких больших литровых чашек кофе. Это неправильно. Всё должно быть маленькое. Посмотрите на одноразовый стаканчик, в котором ровно 200 миллилитров. И как раз у вас будет идеальное пищеварение, — заключила эксперт.

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