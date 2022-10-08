Диетолог назвала полезную замену сладостям

0

Российский врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала полезную замену сладостям. Специалист посоветовала употреблять фрукты «в умеренном количестве» до 17:00, примерно через два часа после еды, «чтобы переварилась основная пища».

Также диетолог отметила, что полезной заменой могут быть сахарозаменители. По её словам, лучше использовать натуральный эритрит, стевию, а также сиропы топинамбура, агавы или цикория.

Писарева добавила, что альтернативной заменой может быть мёд, но только если на него нет аллергии. Кроме того, врач порекомендовала заменить сладости различными сухофруктами, горьким шоколадом, домашними конфетами, которые сделаны из сухофруктов и горького шоколада, а также протеиновыми батончиками, пишет lenta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.