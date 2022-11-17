Диетолог назвала пять простых привычек для похудения

Диетолог назвала пять простых привычек для похудения

Для похудения нужно есть больше домашней еды, считает диетолог Мэнди Энрайт. Она назвала пять простых привычек, которые помогают сократить калории и сбросить лишний вес.

Энрайт объяснила, что для эффективного похудения недостаточно одной получасовой или часовой тренировки в день. Диетолог убеждена, что необходимо больше двигаться в течение дня и меньше сидеть. Например, можно встать из-за рабочего стола и сделать небольшую зарядку, а также выбрать более долгий пеший маршрут до дома или магазина. Помимо этого, специалист посоветовала регулярно делать силовые упражнения, такие как планка, приседания и отжимания, потому что они способствуют росту мышц и улучшают метаболизм, передаёт lenta.ru.

– Приготовление пищи дома автоматически снижает потребление калорий, поскольку вы можете контролировать ингредиенты и размер порций, — сказала Энрайт.

Тем, кто не привык к готовке, она рекомендует начинать с простых блюд, таких как салат и отварные гарниры.

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