Диетолог назвала пять простых привычек для похудения

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Для похудения нужно есть больше домашней еды, считает диетолог Мэнди Энрайт. Она назвала пять простых привычек, которые помогают сократить калории и сбросить лишний вес.

Энрайт объяснила, что для эффективного похудения недостаточно одной получасовой или часовой тренировки в день. Диетолог убеждена, что необходимо больше двигаться в течение дня и меньше сидеть. Например, можно встать из-за рабочего стола и сделать небольшую зарядку, а также выбрать более долгий пеший маршрут до дома или магазина. Помимо этого, специалист посоветовала регулярно делать силовые упражнения, такие как планка, приседания и отжимания, потому что они способствуют росту мышц и улучшают метаболизм, передаёт lenta.ru.

– Приготовление пищи дома автоматически снижает потребление калорий, поскольку вы можете контролировать ингредиенты и размер порций, — сказала Энрайт.

Тем, кто не привык к готовке, она рекомендует начинать с простых блюд, таких как салат и отварные гарниры.

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