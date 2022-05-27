Диетолог назвала отличия эмоционального и физического голода

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Российский врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, чем отличается эмоциональный голод от физического.

Специалист посоветовала оценивать время, которое прошло с момента последнего приёма пищи, пишет iz.ru.

– Нужно проверить режим. Оптимальным для здоровья ЖКТ будет четыре приёма пищи: три основных и один правильный перекус, — пояснила Дианова.

Она подчеркнула, что людям, ведущим активный образ жизни, может потребоваться больше перекусов. Врач добавила, что если соблюдается интервал в три-четыре часа, то появление чувства голода считается вполне естественным.

Что касается эмоционального голода, то он может возникнуть на фоне регулярных стрессов. Специалист пояснила, что если что-то произошло, то это будет не голод, а «желание себя немного пожалеть». Среди других причин эмоционального голода — недосып и несбалансированное питание.

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