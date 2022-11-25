Диетолог назвала неожиданные напитки, которые вызывают обезвоживание

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Употребление алкогольных напитков, чая, кофе и сладкой газировки может вызвать обезвоживание. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Дарья Русакова.

Сладкие газированные напитки могут вызывать обезвоживание. Сахар влияет на всасывание жидкости, и, например, ортофосфорная кислота в Coca-Cola может вызывать повышенное мочеотделение, что способствует обезвоживанию, – рассказала эксперт.

Считается, что кофе и чай тоже обладают мочегонными свойствами, то есть, выводят воду. Поэтому в больших количествах они также способны нарушать водно-солевой баланс и вызывать обезвоживание. К обезвоживанию может привести и употребление алкогольных напитков, поскольку они выводят жидкость из тканей организма, пишет m24.ru.

При приёме алкоголя тоже нарушается водно-солевой баланс, организм пытается избавиться от алкоголя. Повышается нагрузка на печень и почки для выведения веществ алкоголя, и происходит обезвоживание, – заключила Русакова.

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