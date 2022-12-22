Диетолог назвала необходимые организму овощи и фрукты

0

Рекомендации по формированию рациона здорового питания не меняются в зависимости от времени года, и различные фрукты и овощи составляют его основу, обратила внимание диетолог Антонина Стародубова. Врач назвала необходимые организму продукты, а также рассказала о том, какую часть рациона они должны составлять.

По словам диетолога, согласно рекомендациям, ежедневно следует потреблять не менее 400 грамм различных овощей (без учёта картофеля), фруктов и ягод. При этом количество овощей должно превалировать над количеством фруктов, передаёт lenta.ru.

– В настоящее время ассортимент овощей и фруктов достаточно широк, как в сезон, так и в зимнее время. Это и привычные для каждого морковь, свёкла, различные виды капусты, лук, чеснок, репа и редька различных видов, тыква. Современные условия выращивания, хранения и транспортировки обеспечивают круглогодичное наличие на прилавках свежих томатов, сладкого болгарского перца, огурцов, кабачков, различной зелени. В изобилии яблоки, груши, цитрусовые, хурма, айва и другие, — перечислила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.