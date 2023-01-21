Диетолог назвала необходимые для иммунитета продукты

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Для поддержания иммунитета необходимо каждый день есть овощи, фрукты, а также другие продукты с содержанием клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог из РФ Елена Соломатина.

Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причём лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар, — рассказала врач, пишет ura.news.

Она также отметила, что для получения клетчатки подойдут цельнозерновой хлеб или крупа. Диетолог добавила, что крупа должна быть с оболочкой.

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