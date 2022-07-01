Диетолог назвала лучший напиток для утоления жажды в жару

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В жару рекомендуется пить богатую минералами воду, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. Об этом рассказала российский врач-диетолог Наталия Герасимова.

– Во время жаркой погоды организм человека охлаждается за счёт потоотделения. Но вместе с потерей влаги теряются электролиты: калий, магний и кальций. Чтобы их восполнить, надо употреблять обогащённую минералами воду, чаще всего столовую, — посоветовала эксперт.

Не менее полезной в жару также будет кокосовая вода, содержащая много витаминов и минералов и обладающая приятными вкусом и запахом. В то же время в жаркую погоду рекомендуется исключить употребление сладкой газировки и спиртных напитков, пишет iz.ru.

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