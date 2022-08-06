Диетолог назвала идеальный рацион в жару

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В жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Елена Тихомирова.

В жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак нужно что-то лёгкое и холодное, яичница не зайдёт. В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом. Девушкам можно 400 грамм арбуза на завтрак, если ничего не хочется. У мужчин прекрасно сочетание творог, йогурт и фрукты, — сказала врач. В обед может быть какой-то белок, потому что уже хочется кушать. Идеальны будут рыба, морепродукты, курица, говядина, нежирные сорта мяса в сочетании с овощами или крупами, но немного. На ужин, как правило, хочется есть, и нужен белок. Творог или омлет с овощами. Также курица или говядина в сочетании с овощами. Самое главное — не солить, — добавила диетолог.

Также Тихомирова объяснила, что острые специи могут помочь перенести высокие температуры воздуха, пишет ura.news.

Использование жгучих специй очень даже хорошо. Такие специи, как перец, острые приправы, но, если это нравится человеку. Все эти жгучие вещества усилят капиллярное кровоснабжение, помогая организму осуществлять терморегуляцию, — заключила эксперт.

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