Диетолог назвал вредные для здоровья сочетания продуктов

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Сочетания некоторых продуктов могут нанести серьёзный вред здоровью. Об этом рассказал российский диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что, в частности, негативно на организме человека может сказаться сочетание красного мяса и соли, так как оно способно спровоцировать развитие атеросклероза.

Также это сочетание способствует развитию гипертонии и желудочных заболеваний — гастритов и язв. Последнее связано с тем, что подобная пища мощно стимулирует секрецию желудка, что увеличивает риск развития желудочных болезней, — сказал Гинзбург.

Он добавил, что одновременно не стоит употреблять продукты, содержащие сахар, жир и соль. Как пояснил диетолог, в природе нет пищи, которая одновременно будет жирной и сладкой, поэтому такое соединение приводит к нарушению обмена веществ.

Гинзбург порекомендовал сократить употребление «вредных» продуктов до 1-2 раз в неделю либо использовать их после основного сбалансированного приёма пищи — тогда процесс проникновения вредных веществ замедляется, пишет iz.ru.

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