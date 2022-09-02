Диетолог назвал вредные для здоровья сочетания продуктов

Диетолог назвал вредные для здоровья сочетания продуктов

Сочетания некоторых продуктов могут нанести серьёзный вред здоровью. Об этом рассказал российский диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что, в частности, негативно на организме человека может сказаться сочетание красного мяса и соли, так как оно способно спровоцировать развитие атеросклероза.

Также это сочетание способствует развитию гипертонии и желудочных заболеваний — гастритов и язв. Последнее связано с тем, что подобная пища мощно стимулирует секрецию желудка, что увеличивает риск развития желудочных болезней, — сказал Гинзбург.

Он добавил, что одновременно не стоит употреблять продукты, содержащие сахар, жир и соль. Как пояснил диетолог, в природе нет пищи, которая одновременно будет жирной и сладкой, поэтому такое соединение приводит к нарушению обмена веществ.

Гинзбург порекомендовал сократить употребление «вредных» продуктов до 1-2 раз в неделю либо использовать их после основного сбалансированного приёма пищи — тогда процесс проникновения вредных веществ замедляется, пишет iz.ru.

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