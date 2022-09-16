Диетолог назвал самый полезный сыр

0

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что адыгейский сыр является самым полезным для здоровья.

Эксперт отметил, что при выборе сыра потребители должны обращать внимание на его состав. По его словам, кальций и белок делают сыр полезным, тогда как соль и избыток жира, наоборот, вредным, передает mk.ru.

– Самые полезные — те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли, – сказал Гинзбург, отметив, что среди имеющихся на рынке самым полезным является адыгейский.

Также специалист рекомендовал употреблять не более 100-150 граммов данного продукта в день.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.