Диетолог назвал опасные при постковиде продукты

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При постковидном синдроме нежелательно есть продукты, которые способствуют усилению воспалений и свёртываемости крови. К ним относятся красное мясо, сахар и трансжиры.

Такую рекомендацию дал российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

– При постковидном синдроме нежелательно употреблять красное мясо, сахар, сахаросодержащие продукты и плохие жиры, трансжиры типа маргарина и даже подсолнечное масло, так как после COVID-19 в организме может сохраняться либо повышаться уровень хронических воспалений. Поэтому питание должно это исключать, а также не стимулировать свёртываемость крови. Плюс при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, а это склонность к тревоге, депрессии, — объяснил эксперт.

По словам диетолога, пишет ura.news, снижению воздействия постковидного синдрома на человека способствует правильный рацион питания.

– Список продуктов тут один — морская рыба, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы типа грубого хлеба, гречка, овсянка. Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свёртывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод типа малины, ежевики, — добавил Гинзбург.

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