Диетолог: как выбрать в магазине качественный кулич к Пасхе

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Российский врач-диетолог Марина Макиша посоветовала при покупке пасхальных куличей выбирать продукцию с небольшим сроком годности, так как такая выпечка натуральнее.

Чем дольше срок хранения кулича, тем выше вероятность того, что туда добавили какие-то стабилизаторы, чтобы он дольше хранился, – рассказала эксперт.

Специалист предупредила, что кулич – калорийный продукт. Макиша призвала обратить внимание в магазине на содержание в нём углеводов и жира.

Чем меньше будет в составе жира и углеводов, тем, соответственно, этот кулич будет лучше. Ещё на какие-то моменты обращать внимания смысла нет, потому что, как правило, куличи готовятся по ГОСТу, то есть, рецептуры классические. Просто нужно ограничиться одним небольшим кусочком, – отметила диетолог.

По словам Макиши, в домашних условиях пасхальную выпечку можно приготовить без лишнего сахара за счёт использования подсластителей. Это немного снизит калорийность и гликемическую нагрузку продукта, пишет mir24.tv.

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