Диетолог дала советы по питанию зимой

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Врач-эндокринолог и диетолог из РФ Татьяна Филиппова посоветовала воздержаться от резкой смены рациона зимой вопреки распространённому мнению, что в холодное время года стоит есть больше жирной и белковой пищи.

Специалист отметила, что тяжёлая, жирная, жареная, с большим количеством масла и жиров еда может привести только к негативным последствиям для организма. Рацион человека должен быть примерно одинаковым в течение всего года. Для нормального самочувствия стоит лишь вносить определённые сезонные корректировки.

По её словам, зимой важно есть большое количество фруктов и овощей, а также свежей зелени. Она уточнила, что некоторые несезонные продукты в зимний период содержат меньше полезных веществ, и об этом следует помнить. Она посоветовала не забывать про цитрусовые, корнеплоды, хурму, квашеную капусту, пишет iz.ru.

Эксперт призвала помнить о физической активности зимой: кататься на лыжах и коньках, гулять на свежем воздухе. Это поможет поддержать здоровье организма.

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