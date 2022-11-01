Диетолог: Чеснок способен продлить жизнь на 10 лет

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Регулярное употребление чеснока поможет укрепить здоровье и продлить жизнь на 10 лет. Об этом заявила российский врач-диетолог Анжелика Дюваль.



– Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы, — рассказала она, пишет iz.ru.

Врач добавила, что чеснок способствует уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике и улучшению пищеварения. По её словам, здоровый кишечник — залог долголетия, поскольку он отвечает за то, как организм усваивает витамины и минеральные вещества.

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