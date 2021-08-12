Диаспора больше не в приоритете для ПДС? Власть отклонила важный проект для мигрантов

0

ПДС повернулась спиной к диаспоре в первые же дни деятельности у власти. Члены постоянной парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету от партии «Действие и солидарность» не захотели рассматривать на сегодняшнем заседании собственное обязательство, данное гражданам перед выборами.

Речь о законопроекте, зарегистрированном депутатами Блока коммунистов и социалистов, согласно которому все граждане РМ будут единоразово освобождены от уплаты налога при ввозе в страну личного имущества, включая автомобиль.

⁃ Данный проект соответствует предвыборному обещанию Майи Санду. Госпожа Гаврилица заявила, что в качестве премьер-министра будет строго выполнять предвыборные предложения и программу как госпожи президента, так и ПДС, – отметил один из авторов проекта Василий Боля.

Проект не набрал необходимого количества голосов для включения в повестку заседания. Все семь членов комиссии от ПДС, включая председателя Олеси Стамате, воздержались от голосования.

⁃ То есть диаспора вас поддержала, а вы воздерживаетесь, – отметил Боля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.