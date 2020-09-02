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Владимир Шиманский – о первом в мире онлайн-карнавале

Студия театральной импровизации ZaO при поддержке управления культуры муниципия Кишинёв провела в столице 12-й современный карнавал Vara Chișînăuiană. В этом году он шагнул за пределы Молдовы.

Кишинёвцам знакомо это странное зрелище – волшебный летний сон наяву. Многие успели даже принять в нём участие. Главная особенность проекта – необычная концепция: игра как открытый диалог человека с миром, средой обитания. Вам с Кишинёвом есть о чём поговорить?

Этим летом диалог с городом превратился в диалоги городов: в карнавал включились Малага и Киев, Тирасполь и таиландский остров Ко-Панган, Москва и немецкий Вупперталь, Петербург и пушкинская Долна. Художественный руководитель ZaО-театра Владимир Шиманский рассказывает «АиФ в Молдове» о новом этапе карнавального проекта.

В разных измерениях

– Я так понимаю: из-за пандемии проведение Vara Chișînăuiană было под вопросом?

– Поначалу казалось, что пандемия вытеснила карнавал. Провести его вроде невозможно, а отменить – нелепо, ведь он для того и служит, чтобы освобождать людей от страхов и уныния. На этой грани мы балансировали несколько месяцев, пока не поняли: значит, на грани и надо играть. Пусть карнавал сам найдёт, за что ухватиться. Он и нашёл. Развернулся непредсказуемо: офлайн и онлайн, Кишинёв и другие места, старый город и новый, театр и кино. Мы играли на улицах для случайных прохожих, не приглашая публику, которая давно стала для нас родной. Но зато снимали свои ритуалы на видео с дублями, с перебивками, чтобы смонтировать полнометражный фильм. Съёмка – это тот ещё театр. Несколько ритуалов были задуманы именно как кино – всё не как всегда. На самом деле это очень карнавальное состояние. Коллеги-актёры из других стран тоже снимали свою игру – в джунглях, у реки, в морском прибое. Так сложился «Сборник ритуалов – 2020. Диалоги городов». Мы показали его в Сети, а потом встретились онлайн, чтобы обсудить, – получилось или нет. Всё это было рискованным экспериментом: работает ли видео ритуала как ритуал? Может ли изменить состояние зрителей так, как меняется оно на карнавале?

– А почему эксперимент рискованный?

– Потому что если не получилось, значит карнавала в этом году у нас не было.

– И какой результат?

– Мы его почувствовали ещё во время монтажа, поэтому видео начинается с титра: «Вы можете смотреть этот фильм с любого места 15 минут и поймёте, зачем он был снят».

– Почему нужно 15 минут? Почему не одна минута?

– Чтобы увидеть, насколько разные ритуалы объединены в этой игре.

Онлайн-формат открывает возможность делать короткие карнавальные «Сборники» три раза в год, а летом играть большой проект. Коллеги в разных странах уже сейчас работают над осенними ритуалами.

От Сервантеса до Пины Бауш

– Как возникла идея подключить другие города?

– Хотелось поделиться своим опытом нового карнавального ритуала. Важная тема, которую театр уже полвека прорабатывает…

– Разве ритуал может быть новым?

– Ритуал – это принцип контакта человека с миром. Это всегда диалог. Если человек – часть мира и в то же время сущность, то и мир тоже сущность. Часть не может быть абсолютно, принципиально чужда целому. В своей основе они взаимосвязаны и, стало быть, могут общаться. Такая концепция есть у философа Михаила Бахтина. Но общение-то разное бывает: просьба, торговое соглашение, вымогательство, проявление любви… Для нас карнавальный ритуал – открытый игровой контакт, сотворчество, в котором преображаются обе стороны – и человек, и мир. Становятся более настоящими.

– Значит, принцип игрового диалога – единственное, что объединяет ритуалы ваших участников?

– Да, волна карнавальной открытости. И смеха. Где открытость – там и смех в разных своих воплощениях: от парадокса и тонкой иронии до шутовства. Смех – это сияние сущности. Какой же без него карнавал? А на ощупь – по темам, по форме и жанрам – «Сборник ритуалов» очень разный.

В Малаге, городе Сервантеса, актриса Николетта Нагайлык сыграла ритуал о Дульсинее, которой Дон Кихот посвящал свои безумные подвиги. Это простая девушка Альдонса из местечка Тобосо, каменистого и выжженного солнцем. Может быть, однажды в детстве она всё же видела море… Иногда во сне Альдонса оказывается на берегу, и здесь ей удаётся творить чудеса – доставать из глубины сокровища, превращать воду в вино. Актриса Наталия Гандзюк в московском Серебряном бору сыграла ритуал «Солнце» – круглый медный поднос в её руках становится космическим объектом, и это не ассоциация, это реализованная взаимосвязь. Хореограф из петербургского «Упсала-Цирка» Елена Русина создала ожерелье путешествия. Бусины на этой нити – четыре танцевальные импровизации, детские по искренности, изощрённо-женственные по пластике, созданные в общении с древними храмами России. Режиссёр из Киева Наталия Днипренко несколькими взмахами сыграла ритуал «Город и вода»: и смешно, и красиво, и жутко – привет от Гоголя! Актёр танцтеатра Пины Бауш Андрей Березин предложил для карнавала удивительный фильм «12 000 шагов». Столько он проходит, гуляя с дочкой и сыном, которым ещё трёх лет не исполнилось. Каждый день близнецы общаются с водой, камнями, лестницей… Повторяющиеся движения раскрывают высоту самых простых вещей и соприкасаются с бесстрашной глубиной танцевальных ритуалов Пины Бауш…

А ещё – Genius Loci, мистически экспрессивное музыкальное произведение, написанное композитором Снежаной Пысларь специально для Vara Chișînăuiană. Мы попросили Снежану снять, как она работает над музыкой. Всегда хотелось посмотреть.

А ещё, конечно, игра зрителей. Пришлось поднажать на онлайн-тренинги в Школе карнавала. Наш принцип зрительского участия – чтобы каждый, кто хочет, мог создать художественный акт, пусть короткий, но настоящий. И мы очень рады, что этот опыт тоже вошёл в «Диалоги городов».

– У зрителей получилось?

– У них получалось всегда, с первых веков. Лишь все вместе люди могли создать феномен театра. Сейчас мы стараемся об этом вспомнить.

Онлайн-карнавал 4/4

– Карнавальное время развернулось на целый месяц?

– Да, с первой съёмки 15 июля, когда актёр Григоре Занога пришёл к трём водопадам в таиландских джунглях, чтобы сыграть свой ритуал «Три ответа», и до 16 августа, когда мы показали фильм в Сети. Расширить не только пространство, но время карнавала – это тоже было нашей мечтой. Знаете, в древности он происходил не один раз в год и даже не четыре, как греческие Дионисии. Чаще и дольше, чтобы не забыть о счастье вопреки всему. Карнавал древнее всех культов, с ним человечество росло, он был прорывом от данности к мечте: вместо голода – пир на весь мир, вместо несправедливости – общность, вместо страха смерти – персонаж Смешная Смерть (кстати, эту роль великолепно сыграла Наталия Виери-Здибняк). Мы выбрали для карнавала в Кишинёве лето, которое больше всего похоже на земной рай. Как выяснилось, и день рождения нашего города летом, 17 июля – первое упоминание о нём в хрониках. Но чтобы выбрать сезон, мы играли карнавал и весной, и осенью, и зимой – и успели удивиться: почему он везде дома? Потому что праздник возможен или везде и всегда, или нигде и никогда. Онлайн-формат открывает возможность делать короткие карнавальные «Сборники» три раза в год, а летом играть большой проект. Коллеги в разных странах уже сейчас работают над осенними ритуалами. Выходит, что карнавальное время вообще не прерывается. Кстати, онлайн-карнавал исполнил ещё одну мечту: все наши актёры сделали свои режиссёрские проекты.

– Онлайн-карнавал – это, конечно, хорошо, но пандемия и кризис окрасили цифровую реальность в зловещие тона…

– Знаете, карнавал берёт своё там, где находит. Живая игра в городе – главное. Но если онлайн может быть карнавальным инструментом – прекрасно. Жизнь позаботится о том, чтобы её не загнали в рамки. Пусть цифровой апокалипсис подождёт – у нас тут карнавал! А дальше посмотрим.

ДОСЬЕ

Владимир Шиманский, режиссёр театра и кино, актёр. С 2007 года – художественный руководитель Студии театральной импровизации ZaO (инновационный ритуально-драматический театр).

Олеся Королёва