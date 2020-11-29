Диалог с гражданами будет продолжен! Платформе «Президент Игорь Додон отвечает» исполнился год

Сегодня исполнился ровно год со дня запуска платформы «Президент отвечает» – принципиально нового для Республики Молдова проекта, когда глава государства ведет постоянный диалог с гражданами в онлайн-пространстве. За этот год Игорь Додон ответил и помог тысячам людей, обсудил с гражданами важные для нашей страны вопросы.
– Мы вместе принимали решения и изменили ситуацию. Весь этот год я старался слушать вас, быть рядом, поддержать вас! – отметил на своей странице в соцсети он.
Необходимость такого общения и заинтересованность людей в прямом диалоге с президентом подтверждает и аудитория: более 4 млн уникальных посетителей, сотни тысяч просмотров каждого выпуска, тысячи новостей, реакций и комментариев!
– Нам удалось охватить всех граждан, живущих в стране, а также диаспору. «Президент Игорь Додон отвечает» стал самой цитируемой и самой успешной коммуникационной площадкой, когда-либо созданной политическим лидером страны. Хочу сообщить, что мы продолжим этот диалог, и я благодарю вас за то, что вы с нами! – подчеркнул он.
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