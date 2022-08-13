“Диалог поколений”: какие культурные мероприятия пройдут в эти выходные

0

Сегодня в 16:00 в парке “Штефан чел Маре ши Сфынт” состоится культурно-художественное мероприятие “Ecou cultural” группы Avanti. Художественный руководитель – Владимир Фотеску и художник – Дойна Арсени.

В воскресенье, 14 августа, в 15:00 в парке “Алунелул” актёры кукольного театра “Гугуцэ” сыграют спектакль для детей.

Также в воскресенье в 16:00 в парке “Алунелул” группа Megapolis, художественный руководитель Серджиу Цуркан, порадует публику специальной программой “Рок-н-ролл нашей молодёжи”.

Модератором мероприятий является Людмила Ротару, специалист претуры сектора Буюканы.

Социально-культурный проект выходного дня “Диалог поколений” будет проходить до 25 сентября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.