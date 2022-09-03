“Диалог поколений”: какие культурные мероприятия пройдут сегодня в столице

“Диалог поколений”: какие культурные мероприятия пройдут сегодня в столице

Примария Кишинёва приглашает жителей и гостей столицы сегодня, в 16:00, в парк “Штефан чел Маре ши Сфынт” на музыкальную программу.

С 16:00 до 18:00 в парке пройдёт культурно-художественное мероприятие “Cântec, joc și voie bună”. В программе: группа Cristal, художественный руководитель – Валериу Кордуняну и солистка Мария Сарабаш. Также запланирована программа DJ.

До конца сентября каждую субботу в центре столицы будут организованы концерты для взрослых и спектакли на открытом воздухе для детей.

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