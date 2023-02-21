Диагноз-приговор

0

Лечится ли перелом шейки бедра и как?

Анна Шатохина

Перелом шейки бедра (особенно у пожилого человека) обычно вызывает панику и считается едва ли не приговором, который приводит человека к инвалидности и тяжёлым осложнениям. В чём же суть такой патологии, лечится ли она или действительно диагноз безнадёжен, «АиФ» рассказал врач травматолог-ортопед Марк Иванов.

Такой диагноз считается довольно распространённой и тяжёлой травмой опорно-двигательного аппарата. Отмечается, что он может привести к целому ряду серьёзных осложнений, становится причиной развития хронических заболеваний, приводит к гиподинамии, так как человек некоторое время не может передвигаться. И самое страшное – становится причиной летального исхода.

Почему возникает

Причин появления такой проблемы несколько. Так, например, считается, что привести к ней могут:

серьёзные повреждения бедра, например, которые могут быть получены в ДТП;

микротравмы бёдер;

травмы костей скелета;

остеопороз, при котором вымывается кальций в костях.

Чаще всего причиной повреждения является травма. У пожилых людей её может вызвать даже незначительное повреждение на фоне остеопороза – достаточно просто неудачно упасть на улице.

Как лечат?

Так как она ассоциируется с обездвиженностью и «приговором», то не все знают, как именно такое повреждение можно лечить. При этом есть разные способы терапии, в том числе консервативные.

Консервативная терапия подразумевает использование деротационного сапожка. Это специальная конструкция, которая используется при переломе и травмах голени. Это нужно, чтобы исключить вращения голеностопа или всей ноги в общем. Такая конструкция помогает удерживать конечность в течение полутора-двух месяцев обездвиженной. И тут важна активизация на ранних сроках появления проблемы.

Если возможности такой терапии не дают нужного эффекта, приходится использовать оперативное вмешательство. Оперативная терапия может быть разной:

остеосинтез шейки бедра – вариант скрепления сустава или костей с помощью специальных винтов;

полная замена двухпоясного эндопротеза – фактически замена сустава на имплант;

установка однопоясного эндопротеза – имплант применяется в качестве замены головки бедренной кости, который устанавливается в вертлужную впадину.

Последний вариант вмешательства чаще всего используется для лечения людей в возрасте старше 75 лет.

Кроме того, есть способ скелетного вытяжения за бугристость большеберцовой кости. Когда образуется тканая мозоль, вытяжение снимают, после чего пациенту предстоит долечивание.

Нужный и максимально подходящиий вариант терапии врач подбирает индивидуально, опираясь на данные по состоянию пациента.

Реабилитация после

Важное значение имеет уход за человеком после активной фазы лечения. Потребуется для полноценного восстановления и удобства человека специальная функциональная кровать, которая имеет противопролежнёвый механизм. Также стоит тщательно продумать и обсудить с врачом профилактику целого ряда осложнений и проблем, например, развития запоров, пролежней, пневмонии, тромбофлебитов и других. Ведь каждое из них опасно для здоровья и даже жизни человека.

Кроме того, надо учитывать, что потребуется активизация пациента, регулярно надо проветривать помещение, где он пребывает, следует проводить с ним дыхательную гимнастику, а также придётся бинтовать нижние конечности и делать массаж ног.

Особое внимание надо уделить ЛФК во время реабилитации. В первые дни она направлена на восстановление кровообращения и снижение рисков образования тромбов и отёков. Через какое-то время лечебная физкультура требуется уже для повышения тонуса мышц, укрепления ног и области таза.

Тут важно понимать, что это не должна быть самодеятельность. Все занятия важно проводить под контролем специалиста. Через месяц после перелома можно приступать к выполнению упражнений на сохранение и развитие силы ног. У молодых людей такое повреждение, бывает, приводит к появлению разницы между длиной конечностей. И им во избежание такого эффекта чаще проводят операцию в качестве лечения.

После грамотной терапии и правильно проведённой реабилитации перелом шейки бедра заканчивается успешно.

В тему

Коварный перелом

Наталия Лескова

Всё чаще к травматологам и хирургам поступают пациенты молодого и среднего возраста с этим диагнозом. Почему это происходит?

Слово – нашему эксперту, травматологу-ортопеду Дмитрию Хряпину.

Источник бед

Причин, по которым этот вид травмы всё чаще поражает людей ещё совсем нестарых, множество. Рацион, в котором отсутствуют богатые кальцием продукты, овощи и фрукты, а преобладает фастфуд, сидячий образ жизни, нет адекватных физических нагрузок – всё это подтачивает наш каркас. В результате страдает костная и мышечная ткань, а также ткани суставов. А там и до перелома недалеко.

Механизм травмы тазобедренного сустава обычно простой: упал, ударился боком, встать самостоятельно уже не смог. У пожилых, малоподвижных людей перелом может случиться даже без падения. Травма обычно происходит во время ходьбы, когда пациент вдруг ощущает острую боль в суставе.

В отличие от остальных видов переломов в тазобедренной области, которые обычно срастаются, шейка бедра восстанавливается очень плохо, так как у неё другая анатомия кровоснабжения. После травмы кровь практически не поступает в зону перелома. Кроме того, нарушается питание головки бедра, развивается асептический некроз или коксартроз. В этих случаях жизнь пациента оказывается под угрозой. Особенно часто тяжёлые осложнения случаются в пожилом возрасте, когда страдает процесс восстановления тканей.

Срастётся – не срастётся…

Считается, что вероятность срастания перелома шейки бедра напрямую зависит от возраста человека. Чем пациент моложе, тем эта вероятность выше. Скажем, если такая травма произошла у 80‑летней пациентки, то врачи могут быть на 80% уверены, что кость не срастётся. А если это 30‑летняя женщина – то на 30%, что тоже очень много. Поэтому в случае перелома шейки бедра врачи предпочитают сделать операцию.

У молодых операции, как правило, приводят к сращению кости и возвращению к нормальной жизни, однако после операции требуется длительный восстановительный период – массаж, гимнастика, тренировки в ходьбе. У пожилых, к сожалению, даже операция помогает далеко не всегда.

Движение – жизнь

Почему же у пожилых людей травмы преодолеваются значительно сложнее? Дело в том, что с возрастом двигательная активность падает. Кость без нагрузки ослабевает, становится хрупкой, кровообращение в зоне сустава сводится к минимуму, поэтому пожилому человеку достаточно слегка оступиться, чтобы получить перелом.

Всё это означает, что сохранение подвижности в любом возрасте, в том числе в пожилом, – залог минимизации подобных травм. Лечебная физкультура, гимнастика, а также правильное, полноценное питание, бесспорно, ключ к долголетию.

Убийцы суставов

Людям молодого и среднего возраста рекомендуется:

Плавать. А вот злоупотреблять бегом и особенно прыжками на батуте не следует – эти виды спорта травматологи называют убийцами суставов.

А вот злоупотреблять бегом и особенно прыжками на батуте не следует – эти виды спорта травматологи называют убийцами суставов. Следить за массой тела .

. Выполнять упражнения на тренажёрах, направленные на уменьшение жировой ткани и увеличение мышечной массы в зоне тазобедренного сустава.