Диагностика – оперативнее, лечение – эффективнее: Ион Чебан обозначил меры для улучшения борьбы с COVID-19 в Кишинёве

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Использование экспресс-тестов на коронавирус для массового тестирования граждан, продление графика работы радиологических кабинетов при поликлиниках, эффективность доступа пациентов к платформе JIRA – эти и другие темы обсуждались сегодня в онлайн-формате с руководителями и семейными врачами столичных поликлиник.

По словам генерального примара, в настоящее время очень остро ощущается давление на медицинскую систему, в том числе на семейных врачей.

Статистика числа случаев заболевания и смерти из-за COVID-19 тревожит изо дня в день, и людям приходится ждать, чтобы записаться, пройти тест на COVID-19 и узнать результат. Необходимо упростить процесс тестирования и выявления тяжёлых форм коронавируса, а также уменьшить количество серьёзных случаев, – заявил Ион Чебан.

С этой целью генпримар потребовал издать приказ о продлении графика работы рентгенологических кабинетов, в том числе в выходные дни, а также выступил с предложением использовать экспресс-тесты на наличие антигена к COVID-19, недавно закупленные министерством и распространённые среди медицинских учреждений, для массового тестирования граждан с подозрением на коронавирус. Тестирование в поликлиниках будет проводиться и по субботам и воскресеньям.

Также Чебан заявил, что необходимо сделать более эффективным доступ пациентов к Реестру COVID-19 Кишинёв (платформа JIRA), посредством которого ведётся наблюдение за пациентами с лёгкими и средней тяжести формами коронавируса, которые проходят лечение дома. Пациенты, у которых есть смартфон, будут дополнительно проинформированы семейными врачами о том, как они могут ежедневно оценивать свои симптомы и общее состояние здоровья.

Помимо этого, муниципалитет ищет решения для организации муниципального центра вакцинации и приоритетной поэтапной вакцинации дидактических кадров. В настоящее время готовятся списки педагогов, желающих пройти вакцинацию.

Сейчас, более чем когда-либо, мы должны максимально мобилизоваться, чтобы преодолеть ситуацию, в которой мы находимся. Мы продолжаем прилагать все усилия для выхода из кризиса, – заверил Ион Чебан.

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