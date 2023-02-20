Девушку, сбившую ребёнка на “зебре” в Фалештах, приговорили к 4,5 годам лишения свободы

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Суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Фалешт, которая в декабре прошлого года на “зебре” сбила насмерть 10-летнюю школьницу. Таким образом, подсудимая понесёт наказание в виде тюремного заключения на 4 года и 6 месяцев. Кроме того, она была лишена водительских прав.

По данным прокуратуры, все произошло 2 декабря. Обвиняемая, находясь за рулем автомобиля, выехала на встречную полосу и сбила девочку. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, в результате чего скончалась на месте.

На заседании суда обвиняемая признала свою вину. Суд также обязал женщину выплатить моральный ущерб потерпевшей стороне в размере 950 000 леев, а также судебные издержки в размере 2625 леев.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 15 дней.

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