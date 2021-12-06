Девушку из Комрата, убившую мать с особой жестокостью, освободили от уголовной ответственности

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Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что по психическому состоянию подсудимая не в состоянии правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, не способна давать показания по делу. Действующее законодательство предусматривает применение мер медицинского характера к невменяемым преступникам без привлечения к уголовной ответственности. Приговор вынес суд Комрата.

Убийство, получившее широкий общественный резонанс, случилось в декабре прошлого года. Ссора с матерью, незадолго до этого вернувшейся с заработков, оказалась фатальной. Дочь, которая долгое время употребляла наркотики и вела аморальный образ жизни, нанесла своей матери ножом более 270 колото-резанных и 15 проникающих ран по различным частям тела. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте.

“Из садистских побуждений” девушка нанесла скончавшейся матери ряд травм, а затем вырезала из груди сердце и другие внутренние органы. После этого она заперла квартиру и ушла к своему другу, предложив ему выпить шампанского. Уже там она “очень спокойно рассказала” о том, что убила мать, но отвечать на вопросы отказалась, передаёт gagauzinfo.md.

Суд признал доказанным факт совершения подсудимой преступления, однако освободил от уголовной ответственности убийцу матери, приняв решение о ее принудительном помещении в психиатрическую больницу под строгим наблюдением.

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