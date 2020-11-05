Девушка, которую сбили на “зебре” в столице, вышла из комы, но остаётся в реанимации

Девушка, которую сбили на “зебре” в столице, вышла из комы, но остаётся в реанимации

17-летняя девушка, переходившая дорогу по “зебре”, попала под колёса автомобиля. Её доставили в тяжелом состоянии в реанимацию Института матери и ребёнка. К счастью, сегодня утром она пришла в сознание.

Напомним, что ДТП произошло два дня назад на улице Константина Негруцци. За рулём машины находился 69-летний мужчина. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, передаёт publika.md.

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