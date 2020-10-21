Девочку-подростка из Хынчешт не могут найти больше недели. Родные просят помощи в поисках

14-летняя Василица Иванова ушла из дома в неизвестном направлении 12 октября и до сих пор не вернулась. Отчаявшиеся родственники просят помощи в поисках пропавшей.
Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые средней длины, глаза карие.
Одежда: штаны и майка черного цвета, розовые кроссовки, коричневый кардиган.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по номеру 061000601, передаёт publika.md.
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