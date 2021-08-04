Девочка-подросток пострадала в аварии в Хынчештах

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По данным полиции, ДТП произошло накануне у села Логанешты.

35-летний водитель BMW ехал с 14-летней девочкой в салоне, пишет protv.md. В какой-то момент на дорогу выбежала собака. Водитель резко вывернул руль: машину занесло, она врезалась в дерево.

Несовершеннолетней пассажирке понадобилась помощь врачей: её доставили ​​в районную больницу. Как выяснилось позже, водитель был трезв, однако не имел при себе водительского удостоверения.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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