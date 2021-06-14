Девочка-подросток из Слободзеи попала в больницу с алкогольным отравлением

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В центр матери и ребёнка была доставлена 13-летняя жительница Слободзеи. Медики констатировали у неё алкогольное отравление. О пациентке сообщили правоохранителям.

В ходе разбирательства инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что вечером девочка была в гостях у одноклассницы. Подружки ужинали, увидели в холодильнике домашнее вино и, пока взрослых не было дома, решили попробовать. Когда 13-летняя школьница вернулась домой, то почувствовала себя плохо. Родители заметили странное состояние дочери, но не ощутили от неё запах алкоголя.

Юной пациентке врачи оказали необходимую помощь. Сутки она провела в больнице под наблюдением медиков, после вернулась домой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту случившегося инспекторы проводят разбирательство. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители обеих девочек-подростков будут привлечены к административной ответственности.

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