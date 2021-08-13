Девочка из Молдовы погибла в жуткой аварии в Италии

Девочка из Молдовы погибла в жуткой аварии в Италии

8-летняя девочка из Молдовы скончалась в результате ДТП, которое произошло в итальянском городе Тревизо. 

По данным местной прессы, ребёнок находился в автомобиле Volkswagen Golf вместе со своей 2-летней сестрой, 29-летней мамой и 30-летней тётей, которая была за рулём. По неустановленной пока причине их машина врезалась на дороге в Fiat Tipo, которым управляла 50-летняя женщина. После столкновения Fiat загорелся, передаёт publika.md.

После аварии девочку госпитализировали, однако врачам не удалось её спасти.

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