Девять членов ОПГ оказались на скамье подсудимых за грабежи

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Прокуратура Теленештского района направила в суд уголовное дело по обвинению девяти человек в совершении двух грабежей.

В ходе расследования правоохранители установили, что организатор преступной группы, находясь в тюрьме, привлекал других заключённых, а также знакомых на свободе к кражам.

Так, в июне 2021 года лидер ОПГ собрал четверых человек и дал задание ограбить 60-летнюю жительницу Унгенского района. Преступные действия координировались по мобильному телефону. Злоумышленники в масках проникли в дом жертвы и попытались задушить. Потерпевшая выжила, однако лишилась золотой цепочки и 15 000 леев.

По тому же сценарию было совершено разбойное нападение на 72-летнюю жительницу Теленештского района. Жертву избили металлической трубой и похитили из дома около 20 000 леев. Из-за полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Прокуратура также наложила арест на два автомобиля, использовавшихся для совершения преступлений, и финансовые средства, принадлежащие членам преступной группы.

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