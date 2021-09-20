Девять человек отравились грибами в Молдове на прошлой неделе

Девять человек отравились грибами в Молдове на прошлой неделе

С 13 по 16 сентября в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи с признаками интоксикации обратились 41 человек. Грибами отравились 9 из них, в том числе 3 несовершеннолетних. 

По данным пресс-службы ведомства, симптомы отравления проявились у пациентов в возрасте от 8 до 62 лет через несколько часов после употребления в пищу грибов. Случаи были зарегистрированы: в Бричанском районе (3 человека), в Оргеевском районе (3 человека), в Единецком районе (2 человека) и в Фалештском районе (1 человек). После оказания первой медицинской помощи пациентов госпитализировали. 

Всего на прошлой неделе врачи “скорой” оказали помощь 9177 пациентам. Были госпитализированы 3561 человек, в том числе 808 детей.

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