Девять больниц страны оснащены новым оборудованием при поддержке Израиля

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Перинатальные центры в девяти районных больницах оснащены современным медицинским оборудованием для оказания качественной медицинской помощи новорожденным. Оборудование на сумму более 250 тысяч долларов было передано в дар Израилем.

По данным Минздрава, всего предоставлено восемь инкубаторов, шесть реанимационных столов и три лучевых стола для новорожденных. Медицинское оборудование было передано районным больницам в Кантемире, Каушанах, Криулянах, Единцах, Оргееве, Сороках, Страшенах, Штефан-Водэ и Унгенах, передаёт moldpres.md.

Согласно источнику, четыре устройства из 17 поступили в перинатальный центр в Оргееве и были размещены в отделении реанимации новорожденных. В последний раз перинатальный центр оснащался инкубатором и лучевыми столами более 20 лет назад, утверждают медицинские работники, которые также отмечают, что новое оборудование крайне необходимо для оказания медицинской помощи и лечения недоношенных или больных детей. Ежегодно в этой больнице рожают более тысячи женщин как из Оргеевского района, так и из Теленешт, Шолданешт и Резины.

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