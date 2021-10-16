Детскую вакцину от коронавируса могут назвать «Спутник М»

Детскую вакцину от коронавируса могут назвать «Спутник М»

Вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

– Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит) «маленькие». Может быть, будет литера М в этой вакцине, — пояснил Гинцбург.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже направил в Минздрав России пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививать эту часть населения будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей, передаёт gazeta.ru.

15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Это обосновывается тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами по большей части переносят болезнь легко.

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