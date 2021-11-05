Детское питание: в 50 дошкольных учреждениях столицы прошли проверки

Детское питание: в 50 дошкольных учреждениях столицы прошли проверки

Сотрудники Главного управления образования, молодёжи и спорта (ГУОМС) посетили на этой неделе 50 столичных учреждений дошкольного образования.

Основное внимание уделялось проверке ежедневного детского меню, соответствию качества пищи, соблюдению нормативных актов в процессе организации питания и т.д. По итогу проверок было установлено, что приготовленные для детей блюда отвечают необходимым стандартам, организация питания соответствует требованиям, а продукты, доставляемые в детсады, в основном надлежащего качества.

Для оценки качества продуктов и приготовленных блюд в дошкольных учреждениях созданы специальные комиссии.

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