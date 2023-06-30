Детская шалость привела к пожару в Рыбнице

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Из подвального помещения пятиэтажного дома начал валить густой дым.

На место выехал расчёт СВПЧ-3. На локализацию огня пожарным потребовалось 4 минуты. Подвальное помещение было сильно захламлено, поэтому на полную ликвидацию потребовалось ещё 37 минут.

Жильцы дома рассказали: незадолго до возгорания видели двух подростков, выходящих из подвала. По предварительной версии инспектора, причиной пожара стала детская шалость с огнём. Все обстоятельства выясняются.

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