Детсад в Бачой был подключен к газу. Полный его ремонт завершится к концу этого года

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Вскоре 160 детей из коммуны Бачой будут ходить в полностью отремонтированный детский сад. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, детский сад №140 был подключен к системе газоснабжения. Это стало результатом многочисленных переговоров с руководством Chișinău-Gaz.

– Более десяти лет это учреждение находилось в ужасном состоянии. Работы, начатые в 2012-2013 годах, должны быть завершены к концу этого года. На эти цели примария Кишинева выделила около 1,6 миллиона леев. Одной из проблем, задержавших процесс открытия учреждения в эти годы, было отсутствие его подключения к системе газоснабжения. Подключение учреждения было проблематичным, так как эти работы очень дорогостоящие. Благодарю руководство ООО Chișinău-Gaz за участие, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Ранее благодаря сотрудничеству с Î.C.S. “Premier Energy Distribution” S.A. удалось подключить к электричеству ряд домов в Добруже, где более 8 лет несколько семей жили в темноте. Также, после переговоров с руководством АО Moldovagaz, в августе начались работы по расширению газораспределительной сети в коммуне Сынжера. К концу нынешнего года 622 дома в этом населенном пункте получат доступ к природному газу.

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