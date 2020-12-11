Детям расскажут о безопасном использовании электроприборов в быту

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Ион Чебан подписал сегодня Меморандум о взаимопонимании между примарией Кишинёва, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Молдове и компанией “Premier Energy Distribution”.

Как рассказал градоначальник, целью документа является сотрудничество для продвижения безопасного использования электричества среди детей и молодёжи и предотвращения несчастных случаев. С этой целью будет проведена информационная кампания.

Безопасность детей в стенах дома является для нас приоритетом, особенно в условиях нынешней пандемии, когда многие остаются одни, потому что учатся онлайн, а их родители находятся на работе. В особенности это касается предстоящих зимних каникул, – отметил Чебан.

Он поблагодарил UNICEF Moldova за постоянную поддержку и подчеркнул, что только в сотрудничестве удастся осуществлять проекты, имеющие большое значение для детей и всего общества.

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