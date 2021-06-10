Детям из вспомогательной школы №6 подарили праздник. Генпримар: Мы всегда рядом с ними

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Для 100 детей, посещающих вспомогательную школу №6 в секторе Рышкановка, организовали праздник.

По словам генерального примара Иона Чебана, администрация общеобразовательного учреждения решила порадовать учеников I-IX классов.

Мы, конечно же, были рядом с детьми. Ребята получили в подарок сладости и снова встретились со своими учителями и одноклассниками. Каждый ребёнок по-своему особенный, и мы поддерживаем их, – сказал Чебан.

Глава муниципия также добавил, что в последние годы лично участвовал и находил средства для ремонта и обустройства этой школы, и сегодня у детей отличные условия для учёбы и реабилитации.

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