Дети с особыми потребностями получат специальное оборудование и материалы для дистанционного обучения

Дети с особыми потребностями получат специальное оборудование и материалы для дистанционного обучения

Генеральный примар Кишинева поблагодарил посольство США за пожертвование в виде 30 планшетов, интерактивных игр и наборов игрушек для 30 детей с ограниченными физическими возможностями из социально уязвимых семей столицы. Подарки будут использованы для развития несовершеннолетних.

Более того, телекоммуникационная компания предоставила бесплатные карты с включённым интернетом для планшетов, отметил Ион Чебан.

⁃ К сожалению, пандемия коронавируса сделала невозможным участие этих детей в различных мероприятиях и восстановительных сессиях. Многие из них были организованы онлайн, но у большой части воспитанников не было доступа к технологиям и они не могли слушать курсы, разве что по телефону. Вот почему для социальной интеграции детей с особыми потребностями будет ставиться акцент на качество образования и на их восстановление. Мы и далее будем сотрудничать в рамках различных проектов для того, чтобы предоставить им как можно большее количество услуг, – заверил градоначальник.

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