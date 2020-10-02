Дети с особыми потребностями получат новое образовательное программное обеспечение

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Министерство образования, культуры и исследований при финансовой поддержке Всемирного банка оснастит специализированным программным обеспечением 300 планшетов и 100 ноутбуков для детей с особыми образовательными потребностями.

К концу октября будет установлено 11 приложений, которые облегчат инклюзивный образовательный процесс с точки зрения развития навыков чтения и письма как на государственном, так и на русском языках, изучение математики, преобразование текстов в аудиоформат и другие методы преподавания/обучения, необходимые для учащихся с особыми потребностями. Соответствующее программное обеспечение также будет способствовать развитию детского мышления и стимуляции внимания, – сообщили представители проекта.

Согласно цитируемому источнику, пишет moldpres.md, после установки обеспечения до конца текущего года готовую технику планируется распределить среди 100 ресурсных центров инклюзивного образования в стране. Впоследствии Министерство образования проведёт онлайн-тренинги для представителей Службы психопедагогической помощи и Республиканского центра психопедагогической помощи по использованию этого оборудования. Помимо ноутбуков и планшетов в рамках проекта было закуплено другое ИТ-оборудование: 100 многофункциональных устройств для печати, копирования и сканирования; проекторы, а также широкий спектр специального учебного оборудования, необходимого для детей с ограниченными возможностями.

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